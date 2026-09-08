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Царьград

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"Я знаю, что всё будет хорошо": онкобольную Лерчек спасают в больнице — подробности

"Я знаю, что всё будет хорошо": онкобольную Лерчек спасают в больнице — подробности

Онкобольная Лерчек в больнице, за её состояние борются врачи.Ситуация приняла серьёзный оборот, когда Валерия пожаловалась на невыносимые, "адские" боли в ногах.

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