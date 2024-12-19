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Российские сериалы и мультики: в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» рассказали о самых популярных фильмах года

Российские сериалы и мультики: в онлайн-кинотеатре «Кинопоиск» рассказали о самых популярных фильмах года

Платформа «Кинопоиск» подвела итоги 2024 года. Самым популярным сериалом стал «Триггер», за ним идут фильм «Холоп 2», «Беспринципные», «По щучьему велению», а замыкает пятёрку лидеров полнометражный мультфильм «Три богатыря и Пуп Земли».

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