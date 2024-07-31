Зампостпреда в ООН заявил о непричастности США к гибели Хании

Гибель главы политбюро палестинского радикального движения ХАМАС Исмаила Хании не связана с деятельностью Вашингтона, заявил 31 июля в ходе брифинга заместитель постпреда США при Организации Объединенных Наций (ООН) Роберт Вуд.
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