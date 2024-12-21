Новый дизель УАЗ — рассказываем, как он едет!

Эксперт «За рулем» Александр Виноградов подготовил большой обзор пикапа Sollers ST6 (переименованный JAC T6), который ранее собирали на заводе «Соллерс» во Владивостоке, а теперь перенесли сборку в Ульяновск.
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