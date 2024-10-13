Захар Прилепин заявил, что в составе России Белоруссия была колонией, а большевики провели деколонизацию.
Ложь Прилепина бесконечна
Комментарии
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Лидия
Бандеру любишь, чубатый фашист. Прилепин ваше дурное семя умеет уничтожать, и не батогами. Он боевой офицер, а ты диванная скотыняка
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6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ты дуреха случайно не сестра Алтайцеву, он же Евтеев, он же Евтушенко?
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6 час.
VG
Vasily Golov
Будьте осторожны насчет денег с космодрома.Он хват еще тот.
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4 час.
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