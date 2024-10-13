Темы дня
Все новостиВсе темы дня
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Темы дня

125 911 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Марина Смолькова
    а он из этих тем когда нибудь вылезает со своими дизлайками и вы все врете?)) Вопрос риторическийШкольники – мигра...
  • Александр Батт
    История России проста. При царях страна постоянно укреплялась и расширялась. А без царя развалилась. И сгинет окончат...Раскулачивание......
  • Александр Батт
    Хлеб был. Просто его трудно было быстро перебросить из урожайных районов в неурожайные на гужевой тяге. Поэтому прихо...Раскулачивание......

Ложь Прилепина бесконечна

Ложь Прилепина бесконечна

Захар Прилепин заявил, что в составе России Белоруссия была колонией, а большевики провели деколонизацию.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Лидия
Бандеру любишь, чубатый фашист. Прилепин ваше дурное семя умеет уничтожать, и не батогами. Он боевой офицер, а ты диванная скотыняка
Ответить
6 час.
ГМ
Георгий Михалев
Ты дуреха случайно не сестра Алтайцеву, он же Евтеев, он же Евтушенко?
Ответить
6 час.
VG
Vasily Golov
Будьте осторожны насчет денег с космодрома.Он хват еще тот.
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх