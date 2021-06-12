Сотрудники Тайшетского ЛО МВД России на транспорте приняли участие в акции «День безопасности»

Каждую смену в детских оздоровительных лагерях при образовательных учреждениях города Тулуна и Тулунского района сотрудниками различных ведомств профилактики проводятся Дни безопасности.
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