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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Арсенал» проиграл впервые в сезоне – после 7 побед подряд. 0:3 от «Брайтона» – крупнейшее поражение лондонцев в АПЛ с мая 2023-го

« Арсенал » потерпел первое поражение в этом сезоне. Команда Микеля Артеты уступила « Брайтону » со счетом 0:3 в 5-м туре АПЛ .

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