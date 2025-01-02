Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене

Evgenija Palette

Маск совершенно откровенно движется по пути продвижения в Президенты. Трудно сказать, что это за "философия власти"... Но то, что он человек МОЛОДОЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ И МНОГО УМНЕЕ ЭТИХ СТАРЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ, людей с "ограниченными умственными возможностями"- это факт. И он, думается, добьется... А что еще нужно - НАТИСК И ДЕНЬГИ... И то и другое у него есть... (правда, он - не уроженец Америки, что "успокаивает" Трампа, в том смысле, что Маск не может быть Презиком по Конституции, к его, Трампа, удовольствию... Но то обстоятельство, что и Трамп, как и Байден уже не может вершить дела САМОСТОЯТЕЛЬНО, ОЧЕВИДНО... И на этом этапе его, так необходимая ему, подмога - Маск, это ТОЖЕ ОЧЕВИДНО...