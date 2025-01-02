Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене

Маск обвинил администрацию Байдена в госизмене

Администрация американского президента Джо Байдена совершила государственную измену, когда продала материалы для стены на границе с Мексикой.

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Комментарии
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Константин Беляев
Так РФ так же заселяют мигрантами. Все следствие одной той же теневой политики.
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8 час.
Evgenija Palette
Маск совершенно откровенно движется по пути продвижения в Президенты.  Трудно сказать, что это за &quot;философия власти&quot;... Но то, что он человек МОЛОДОЙ, РЕШИТЕЛЬНЫЙ И МНОГО УМНЕЕ ЭТИХ СТАРЫХ ПРЕЗИДЕНТОВ, людей с &quot;ограниченными умственными возможностями&quot;- это факт. И он, думается, добьется... А что еще нужно - НАТИСК И ДЕНЬГИ... И то и другое у него есть... (правда, он - не уроженец Америки, что &quot;успокаивает&quot; Трампа, в том смысле, что Маск не может быть Презиком по Конституции, к его, Трампа, удовольствию... Но то обстоятельство, что и Трамп, как и Байден уже не может вершить дела САМОСТОЯТЕЛЬНО, ОЧЕВИДНО... И на этом этапе его, так необходимая ему, подмога - Маск, это ТОЖЕ ОЧЕВИДНО...
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7 час.

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