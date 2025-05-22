День биткоин-пиццы: 15 лет назад майнер купил две пиццы за 10 000 BTC — сег...

День биткоин-пиццы: 15 лет назад майнер купил две пиццы за 10 000 BTC — сегодня это $1,1 млрд22 мая 2010 года криптомайнер Ласло Ханец (Laszlo Hanyecz) совершил первую зарегистрированную коммерческую транзакцию с биткоинами, заплатив 10 000 BTC за две пиццы Papa John’s, которые тогда стоили примерно $40.