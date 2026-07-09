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Царьград

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Ангелина Мельникова раскрыла опасности поездок в США

Ангелина Мельникова раскрыла опасности поездок в США

Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале рассказала о неприятных моментах поездки в США. Олимпийская чемпионка столкнулась с небезопасностью в Чикаго, когда носила с собой несколько сотен долларов и получила предупреждение от продавца.

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