Ангелина Мельникова раскрыла опасности поездок в США

Ангелина Мельникова в своем Telegram-канале рассказала о неприятных моментах поездки в США. Олимпийская чемпионка столкнулась с небезопасностью в Чикаго, когда носила с собой несколько сотен долларов и получила предупреждение от продавца.
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