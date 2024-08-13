Политика как он...
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Политика как она есть

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Сергей Шойгу прокомментировал инцидент с БПЛА в небе Белоруссии

Сергей Шойгу прокомментировал инцидент с БПЛА в небе Белоруссии

По итогам консультаций Советов безопасности Союзного государства, состоявшихся накануне, секретарь СБ России Сергей Шойгу констатировал в беседе с репортерами, что многие украинские военные операции планируются исключительно западными штабами.

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