«Телеграм» выпустил обновления с возможностью видеть статистику историй

Мессенджер «Телеграм» представил обновления. Пользователи теперь могут находить похожие каналы, чтобы следить за новостями и развлекательным контентом, говорится в сообщении на официальном сайте мессенджера.
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