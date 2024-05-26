Лодку с людьми в Волховском районе едва не унесло в Ладожское озеро

Спасатели вернули пострадавших к берегу Как сообщает Аварийно-спасательная служба Ленинградской области в своем телеграм-канале, дежурной смене поисково-спасательного отряда Новой Ладоги поступила информация, что четверых человек на лодке уносит в Ладожское озеро.