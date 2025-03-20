Врач напомнила о серьезной опасности вейпов

Врач Овнанян: курение вейпов может привести к летальному исходу Курение вейпов может привести к летальному исходу из-за разрушения легочной ткани, заявила news врач-методист Центра общественного здоровья и медицинской профилактики Химкинской больницы Эвелина Овнанян.
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