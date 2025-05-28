Возбуждено дело против Тамары Эйдельман за фейки о российской армии

Против историка Тамары Эйдельман*, уже оштрафованной за дискредитацию российской армии, возбуждено уголовное дело по обвинению в распространении ложных сведений о Вооружённых силах РФ через её Telegram-канал.
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