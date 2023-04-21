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А мама знает? Дочку Успенской засняли в свадебном платье за витриной в кафе

А мама знает? Дочку Успенской засняли в свадебном платье за витриной в кафе

Дочка певицы Любови Успенской внезапно для всех предстала в свадебном платье. Хотя еще недавно 33-летняя Татьяна Плаксина заявляла, что ее сердце свободно, однако об отношениях она сейчас не особо думает, ведь хочет развивать творческую карьеру.

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