А мама знает? Дочку Успенской засняли в свадебном платье за витриной в кафе

Дочка певицы Любови Успенской внезапно для всех предстала в свадебном платье. Хотя еще недавно 33-летняя Татьяна Плаксина заявляла, что ее сердце свободно, однако об отношениях она сейчас не особо думает, ведь хочет развивать творческую карьеру.