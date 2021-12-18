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Смехотерапия
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Последнее вообще надо сделать главным методом воспитания!)))
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Андрей Баканин
У нас примерно то же самое. Попробуй не встать сразу же после будильника! Этот Толстожопый Толстопуз будет всеми свои...
Аццкий сотона
Натали Дягилева
От кого-то уходит, к кому-то приходит. Подобное притягивается к подобному, вот и рассуждайте, что кому добро сделал. ...
Добрый человек
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