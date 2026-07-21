Педагоги Москвы сэкономили 22 млн рублей на отдыхе

Председатель Московской городской организации профсоюза образования Константин Гужевкин рассказал ТАСС, что за пять лет педагоги столицы сэкономили более 22 миллионов рублей на летнем отдыхе благодаря профсоюзным программам «Детский отдых» и «Мать и дитя».
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