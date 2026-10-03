3 знака зодиака, которые умеют жить на широкую ногу

Одни годами осторожно откладывают деньги, другие постоянно ищут новые источники дохода. А некоторые словно интуитивно понимают, где можно заработать и как превратить хороший шанс в стабильный результат.
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