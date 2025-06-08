Замглавы администрации президента Украины полковник Павел Палиса 5 июня выдал журналистам укроСМИ «секретные планы Москвы», что Россия, вероятно, стремится полностью освободить Донецкую и Луганскую области к 1 сентября 2025 года и создать буферную зону вдоль северной российско-украинской границы к концу текущего года.