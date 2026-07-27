Что-то пошло не так с этими санкциями

В начале прошлой недели активно пугали "адскими" санкциями США.Вроде бы все было готово…И Трамп дал добро…И демократы готовы были присоединиться к республиканцам… Только вот Трамп в последний момент потребовал добавить про Иран, в чем можно усмотреть желание еще потянуть с этим "адским" законопроектом.