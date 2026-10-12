Ночные гудки поездов мешают спать жителям двух микрорайонов Актау

Жители 3А и 3Б микрорайонов жалуются на громкие звуковые сигналы от поездов, которые, по их словам, регулярно нарушают тишину в ночное время.
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