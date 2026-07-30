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Царьград

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Минтруд предложил сохранить период выплаты накопительной пенсии в 2027 году

Минтруд предложил сохранить период выплаты накопительной пенсии в 2027 году

В 2027 году методика расчёта накопительной пенсии не претерпит изменений.В Министерстве труда и социальной защиты России подготовлен законопроект, направленный на сохранение действующего порядка расчёта накопительной пенсии в 2027 году.

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