Бритни Спирс остро отреагировала на приезд полиции после ее танцев с ножами

Певица Бритни Спирс заявила, что приезды полиции после доносов ее поклонников неприемлемы. Инцидент произошел после того, как артистка выложила в социальных сетях видео, на котором она полуголой танцевала с кухонными ножами.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии