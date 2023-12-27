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Парламентская газета

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Абхазия ратифицировала соглашение о передаче России госдачи «Пицунда»

Парламент Абхазии ратифицировал на внеочередном заседании сессии соглашение с российским правительством о передаче в собственность РФ госдачи «Пицунда» и порядке его использования, подписанное в Москве 19 января 2022 года.

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