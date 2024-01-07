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В центре Москвы более 360 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице

В центре Москвы более 360 человек эвакуировали из-за пожара в гостинице

Пожар произошел в гостинице в центре Москвы, передает ТАСС, ссылаясь на оперативные службы. Как сообщил агентству представитель оперативных служб за на улице Симоновский Вал, 2, произошло загорание в отеле на третьем этаже.

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