В МЧС объяснили белгородцам, что делать при задымлении

Утром 8 мая жители области начали массово жаловаться на дымку и неприятный запах гари. В региональном управлении МЧС решили на всякий случай объяснить людям, что делать при сильном задымлении: не выходить на улицу без острой необходимости; использовать спецмаски (сложенная в пять слоёв марля, которую можно увлажнить); держать окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума; вывешивать на окна мокрые простыни, пить больше воды, чаще делать влажную уборку помещений и принимать душ; снизить до минимума количество выкуриваемых сигарет; не перенапрягаться физически; оградить от дыма детей и пожилых людей.