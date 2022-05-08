Bel.ru

202 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Валентина Л
    Счастья тебе,   ТАНКИСТ,  и мирного неба!Под Белгородом во...
  • Владимир
    Провокаторши и перестраховщики. Очередная серия.30 тысяч за разда...
  • Николай Николаевич
    Ерунда. Вот глицин от боли в сердце-это в пятерочку! Всё брехня.30 тысяч за разда...

В МЧС объяснили белгородцам, что делать при задымлении

В МЧС объяснили белгородцам, что делать при задымлении

Утром 8 мая жители области начали массово жаловаться на дымку и неприятный запах гари. В региональном управлении МЧС решили на всякий случай объяснить людям, что делать при сильном задымлении: не выходить на улицу без острой необходимости; использовать спецмаски (сложенная в пять слоёв марля, которую можно увлажнить); держать окна плотно закрытыми, хотя бы ночью и рано утром, когда задымление достигает своего максимума; вывешивать на окна мокрые простыни, пить больше воды, чаще делать влажную уборку помещений и принимать душ; снизить до минимума количество выкуриваемых сигарет; не перенапрягаться физически; оградить от дыма детей и пожилых людей.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх