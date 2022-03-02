Из-за угрозы отключения SWIFT Центробанк предупредил о новой схеме мошенничества

На фоне неоднозначной экономической ситуации в России участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники стали звонить гражданам и сообщать о «защищенном» счете в Банке России, который сможет обеспечить сохранность денег пользователей.
На фоне неоднозначной экономической ситуации в России участились случаи телефонного мошенничества. Злоумышленники стали звонить гражданам и сообщать о «защищенном» счете в Банке России, который сможет обеспечить сохранность денег пользователей.
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