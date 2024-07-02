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Вести Севастополь

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Застрелил друга из ружья: в Крыму вынесен приговор по делу об убийстве 25-летней давности

В Крыму вынесен приговор по уголовному делу об убийстве, произошедшем в 1999 году. Летом 1999 года подсудимый находился со знакомыми на плато горы Ай-Петри в семи километрах от кордона «Лесниковое» Бахчисарайского района Крыма.

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