Чулпан Хаматова: "Могу вернуться, встать на колени"

Перебравшаяся в Латвию Чулпан Хаматова до сих пор уверена - "Могу вернуться, встать на колени". Что скажут по этому поводу русские?История актрисы Чулпан Хаматовой, носившей как официальное звание народной артистки России, так и неофициальный титул одной из самых популярных, востребованных и высокооплачиваемых "звёзд", является весьма поучительной.