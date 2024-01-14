Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 142 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Юрий Во
    Насчет приоритета развития Дальнего Востока Путин говорит уже лет десять. И все эти годы народ как бежал с Дальнего В...Путин: русское бу...
  • Валентин Щербаков
    Сколько можно мусолить и по сто раз пересказывать одно и тоже, других насущных тем нет для обсуждения....Без России - ника...
  • Сергей Андросов
    Смотря в какую сторону смотреть. Вся эта клоунада под названием контрнаступ выеденного яйца не стоит.Американские "кас...

Чулпан Хаматова: "Могу вернуться, встать на колени"

Чулпан Хаматова: "Могу вернуться, встать на колени"

Перебравшаяся в Латвию Чулпан Хаматова до сих пор уверена - "Могу вернуться, встать на колени". Что скажут по этому поводу русские?История актрисы Чулпан Хаматовой, носившей как официальное звание народной артистки России, так и неофициальный титул одной из самых популярных, востребованных и высокооплачиваемых "звёзд", является весьма поучительной.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Надежда Белугина
После таких высказываний не стоит проситься в Россию даже на коленях. За Украину заступалась? Туда и просись. Ваше предательство делает нас жёстче.
Ответить
13 час.

Картина дня

наверх