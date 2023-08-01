Рамос переходит в «Галатасарай» свободным агентом (Haber Global)

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37-летний испанец, находящийся в статусе свободного агента, согласовал контракт со стамбульцами. «Галатасарай» видит в Рамосе вероятную замену Виктору Нельссону, который близок к уходу из клуба.