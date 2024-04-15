Танцоры из Строгина стали призерами городского конкурса

Воспитанники студии танца «КрЕАтив» стали призерами хореографического конкурса «Танцующий город», который прошел в рамках Открытого фестиваля художественного и технического творчества «Юные таланты земли Зеленоградской».
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