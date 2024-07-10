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Новости экономики России

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Доллар закрыл уши

Рынки не захотели услышать Джерома Пауэлла. В преддверии его выступления перед Банковским комитетом Сената управляющие активами ежедневно наращивали лонги по казначейским облигациям США с 1 июля в надежды на сигналы о снижении ставки по федеральным фондам.

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