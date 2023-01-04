Депутат ГД РФ Федоров: США готовят удар по “Москва-Сити”

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии “Единая Россия” Евгений Федоров заявил, что США готовят “демонстрационные удары” по городу Москве и центральной России.
Популярные статьи
- “Разгромили свои храмы, уничтожили священников”: генерал Гурулев о ненужности “перемирия на Рождество” России с Украиной
- “Слепо выполнял указания вышестоящего начальства”: ТГ “Рыбарь” о вине полковника Еникеева в гибели мобилизованных в Макеевке
- ВС России уничтожили базу элитного украинского спецназа в Хмельницком
Свежие комментарии