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Депутат ГД РФ Федоров: США готовят удар по “Москва-Сити”

Депутат Государственной Думы Российской Федерации от партии “Единая Россия” Евгений Федоров заявил, что США готовят “демонстрационные удары” по городу Москве и центральной России.

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