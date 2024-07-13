«Посмотрите, как работает Никита»: соотечественница сняла потуги Преснякова завоевать аудиторию в США

Старший сын Орбакайте скучает по России, но не собирается возвращаться домой. Никита Пресняков в Америке соцсетиСпешно сбежавший в США старший внук Пугачевой Никита Пресняков прочно обосновался за океаном.
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