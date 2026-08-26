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Пижамные штаны и очки: Софию Ротару засняли в объятиях мужчины в ее особняке

Пижамные штаны и очки: Софию Ротару засняли в объятиях мужчины в ее особняке

Поклонники обсуждают новое фото артистки, бросившей сцену несколько лет назад. София Ротару кадр видеоНародная артистка София Ротару, которая теперь ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике, попала в объектив камеры.

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