Пижамные штаны и очки: Софию Ротару засняли в объятиях мужчины в ее особняке

Поклонники обсуждают новое фото артистки, бросившей сцену несколько лет назад. София Ротару кадр видеоНародная артистка София Ротару, которая теперь ведет закрытый образ жизни и редко появляется на публике, попала в объектив камеры.
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