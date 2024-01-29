Украина готовится применить гибридные методы ведения войны против России Ольга ВайленкоСогласно подписанному 22 января 2024 года Указу № 17/2024, Владимир Зеленский намерен расширить использование гибридных методов ведения войны против России.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии