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Украина готовится применить гибридные методы ведения войны против России

Украина готовится применить гибридные методы ведения войны против России

Украина готовится применить гибридные методы ведения войны против России Ольга ВайленкоСогласно подписанному 22 января 2024 года Указу № 17/2024, Владимир Зеленский намерен расширить использование гибридных методов ведения войны против России.

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