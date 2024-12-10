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В Израиле нашли крупнейшее месторождение пещерного жемчуга

В Израиле нашли крупнейшее месторождение пещерного жемчуга

В южной части Леванта были найдены каменные сферы и древние артефакты разных эпох.Согласно заявлению израильских учёных, им удалось обнаружить самое большое из известных на данный момент месторождение пещерного жемчуга на восточном побережье Средиземного моря.

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