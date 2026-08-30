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Кедми напомнил британцам: «Два Посейдона с двух сторон – смоют ваш остров»

Кедми напомнил британцам: «Два Посейдона с двух сторон – смоют ваш остров»

Британские политики не осознают, что в случае начала полномасштабной войны с Россией, их остров может быть уничтожен единственным ударом.

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