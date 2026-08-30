Британские политики не осознают, что в случае начала полномасштабной войны с Россией, их остров может быть уничтожен единственным ударом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Г В США очередной р...
- Философ: Украина ...
- Радиоведущий: Зак...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым