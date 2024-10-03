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Аргументы недели

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Министр Насер Ясин: В Ливане высоко ценят гумпомощь, оказываемую Россией

Ливан очень высоко ценит гуманитарную помощь, оказанную правительством России. Об этом заявил журналистам в аэропорту Бейрута министр экологии и глава комитета по чрезвычайным ситуациям в ливанском правительстве Насер Ясин.

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