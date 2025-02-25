Создано эффективное и безопасное удобрение в виде стеклянных гранул

Современные удобрения обычно добавляют в почву в виде жидкости, порошка или гранул. В любом случае, вещество обычно не имеет возможности высвободить все свои питательные вещества до того, как оно либо попадет в грунтовые воды, либо испарится в атмосферу.
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