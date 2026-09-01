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Живая Кубань

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Студент-медик спас девочку во время украинской атаки на Ростов. Его представят к награде

Студент-медик спас девочку во время украинской атаки на Ростов. Его представят к награде

Студент-медик спас девочку во время украинской атаки на Ростов. Его представят к наградеСтудент пятого курса РостГМУ Леонид Липович получит региональную награду за спасение девочки, которая пострадала во время атаки БПЛА на Ростов-на-Дону 29 августа.

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