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Татар-информ

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Двоих казанцев будут судить за свалку опасных отходов и ущерб на 400 млн

Двоих казанцев будут судить за свалку опасных отходов и ущерб на 400 млн

Двое жителей Казани пойдут под суд за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов, сообщает Прокуратура Татарстана.

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