Первый в мире безрамочный смартфон оказался не таким уж и безрамочным: фото и видео концепта Tecno

На самом деле рамка есть, но ее не видно Tecno продемонстрировала на выставке IFA 2026 в Берлине концептуальный смартфон, экран которого полностью лишен рамки.
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