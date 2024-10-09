В Бесовце перегородили часть Шуи: «Речка рядом, а воды не взять»

Варварское освоение прибрежных территорий в Карелии никто не может остановить Текст, фото: Антонина Кябелева В последнее время жители республики буквально завалили редакцию нашего издания сообщениями о нарушениях природоохранного, земельного и водного законодательства.
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