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Царьград

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Актриса Нина Попова неожиданно умерла, похороны ожидаются позже

Актриса Нина Попова неожиданно умерла, похороны ожидаются позже

Актриса Нина Попова скончалась на 82 году жизни 7 сентября. Театр им. А. С. Пушкина потрясен утратой.

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