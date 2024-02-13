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Челябинцев предупредили: 15 февраля на трассу М-5 лучше не выезжать

Челябинцев предупредили: 15 февраля на трассу М-5 лучше не выезжать

Рассказываем, что происходит, и как объезжать опасный участок федеральной автодороги.Эпичные кадры с буровзрывных работ, которыми несколько дней назад поделились сотрудники Управления автодорог "Южный Урал", впечатлили многих пользователей русского интернета.

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