Нейрокино на ФАНК

С 15 по 30 сентября на Фестивале Актуального Научного Кино (ФАНК) будет представлено 22 картины об антропологии, психологии, математике, медицине, экологии и других сферах современного знания.
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