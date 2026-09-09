Происшествия
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Происшествия

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Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении противоправных действий жителя Псковской области в отношении супруги и ребенка

Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по информации о совершении противоправных действий жителя Псковской области в отношении супруги и ребенка

В эфире передачи на федеральном телеканале обсуждалось противоправное поведение блогера из города Великие Луки в отношении членов своей семьи.

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