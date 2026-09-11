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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Лейкерс» все еще нацелены на обмен до начала сезона, хотят укрепить периметр

« Лейкерс » могут провести сделку до начала сезона-26/27. Об этом рассказал обозреватель Bleacher Report Джейк Фишер.

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